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Ребров та інші українці повертаються до тренувань – Угорщина послабила карантин

30 квітня 18:00 433 Читать на русском
Ребров та інші українці повертаються до тренувань – Угорщина послабила карантин
Сергій Ребров / ФК Ференцварош

Уряд Угорщини дозволив професіональним спортсменам повернутися до тренувань. Заняття будуть відновлені вже 4 травня.

Угорська влада офіційно послабила карантин в країні. З 4 травня спортсмени можуть повертатися до тренувань – це стосується як аматорів, так і професіоналів. А от чемпіонат Угорщини може відновитися вже 23 травня, повідомляє Nemzeti Sport.

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Остаточне рішення щодо поновлення змагань має затвердити керівництво ліги. Щоправда, поєдинки проходитимуть без глядачів, адже уряд заборонив проведення масових заходів чисельністю більше 500 учасників аж до 15 серпня.

Нагадаємо, останні матчі першості Угорщини пройшли 14 березня. Лідирує Ференцварош, який після 23-х поєдинків випереджає Фехервар на 3 очки. При цьому команда Сергія Реброва має 2 гри в запасі.

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