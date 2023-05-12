Нещодавно повідомлялося, що Ребров дав грекам зрозуміти, що не зацікавлений у цій роботі. Пріоритетом Сергія Станіславовича залишається збірна України.

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За інформацією OnSports, така відповідь зовсім не злякала Олімпіакос. Ба більше, для президента клубу саме Ребров залишається пріоритетним кандидатом на посаду головного тренера. Новий раунд переговорів має стартувати найближчими днями, коли "червоно-білі" дізнаються, в якому саме єврокубковому турнірі гратимуть наступної осені.

Варто зауважити, що власник Олімпіакоса Евангелос Марінакіс має славу авторитарного функціонера. На батьківщині бізнесмена у різний час звинувачували в організації договірних матчів, підкупі та залякуванні суддів та зв'язках з кримінальними організаціями. Однак навіть з такою репутацією Марінакіс зумів купити Ноттінгем Форест. Уже 6 років грек продовжує керувати двома клубами.

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