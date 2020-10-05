Ребров став найкращим тренером туру в Угорщині
21:09 - Читать на русском
Легенда Динамо продовжує підкорювати чемпіонат Угорщини.
У рамках 6-го туру угорської першості Ференцварош Сергія Реброва мінімально переміг Академію Пушкаша (2:1) та закріпився на на другій сходинці турнірної таблиці.
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Місцеве видання Csakfoci.hu визнало українського фахівця найкращим тренером 6-го туру.
Нагадаємо, Ребров працює в угорському клубі з 2018 року. Нещодавно український наставник вдруге в історії Ференцвароша вивів своїх підопічних у груповий етап Ліги чемпіонів, де вони зустрінуться з Динамо.
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