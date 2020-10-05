У рамках 6-го туру угорської першості Ференцварош Сергія Реброва мінімально переміг Академію Пушкаша (2:1) та закріпився на на другій сходинці турнірної таблиці.

Ребров: Мені у Ференцвароші легше працювати, ніж в Україні – немає Леоненка поруч

Місцеве видання Csakfoci.hu визнало українського фахівця найкращим тренером 6-го туру.

Нагадаємо, Ребров працює в угорському клубі з 2018 року. Нещодавно український наставник вдруге в історії Ференцвароша вивів своїх підопічних у груповий етап Ліги чемпіонів, де вони зустрінуться з Динамо.

У Мессі немає мотивації розривати Динамо – реакція на жеребкування ЛЧ, приїзд грандів і повернення Реброва в Київ