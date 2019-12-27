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Ребров став героєм для фанатів Ференцвароша, – Кравченко

18:44 1342 Читать на русском
Ребров став героєм для фанатів Ференцвароша, – Кравченко
Сергій Ребров / Фото ФК Ференцварош

Захисник Кішварди Антон Кравченко розповів про статус головного тренера Ференцвароша Сергія Реброва в Угорщині.

"Реброва тут дуже поважають і цінують. У пресі постійно про нього пишуть. Сергій Станіславович зумів вивести Ференцварош в груповий етап Ліги Європи і став для уболівальників героєм.

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Йому вдалося побудувати класну команду, з якою завжди цікаво грати. До речі, ми ледь не відібрали очки у Ференцвароша, пропустивши єдиний гол на 86-й хвилині", – цитує Кравченка zbirna.com.

Після 16-ти турів чемпіонату Угорщини Ференцварош лідирує у турнірній таблиці, Кішварда – 7-ма.

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Теги
Українці за кордоном Світ Кішварда Кішварда Антон Кравченко Антон Кравченко Ференцварош Ференцварош Сергій Ребров Сергій Ребров Угорщина
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