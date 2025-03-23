Успіх у першому матчі з Бельгією (3:1) необхідно закріпити і в другій грі, аби піднятись до дивізіону A. Сергію Реброву доведеться добряче помізкувати, аби закрити позицію правого захисника – там вибули Юхим Конопля та Олексій Сич.

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Догравав правим захисником Олександр Зінченко, який ще й відзначився асистом наприкінці гри. Попри те, що в розташуванні є Богдан Михайліченко, саме Зінченка варто поставити на проблемну позицію. Є питання щодо Івана Калюжного, який ледь дограв попередній поєдинок. Альтернативою йому є Єгор Назарина з Шахтаря. А Микола Шапаренко досі не набрав свою форму, через що куди кращою опцією виглядає Єгор Ярмолюк. Про все це і не тільки дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

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