Журналіст Ігор Циганик поділився інсайдом щодо наступного наставника збірної України, запевнивши, що Сергій Ребров рано чи пізно все ж стане головним тренером.

"Завтра все вирішиться. Були шанси, що Сергій Ребров узгодить своє "розлучення" з Аль-Айном. І вони ще залишаються. Ще досі тривають перемовини. Сам Ребров поставив досить жорсткі умови клубу. Є шанс, що він найближчим часом розірве контракт. Якщо цього не станеться, то завтра в.о головного тренера стане Олександр Петраков.

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У будь-якому випадку Сергій Ребров буде тренером збірної України, як тільки вирішить всі питання зі своїм нинішнім клубом. Петраков працюватиме до того часу, допоки Ребров не розірве контракт з Аль-Айном. Олександр буде готовий досить легко поступитись своїм місцем і повернутися до роботи з юнацькою збірною", – заявив журналіст у своїй авторській програмі Циганик Live на Youtube.

Нагадаємо, 47-річний український фахівець очолив Аль-Айн 6 червня. Після відходу Андрія Шевченка зі збірної України саме екс-наставника Динамо і Ференцвароша називали фаворитом на посаду нового тренера "синьо-жовтих".

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