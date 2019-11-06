Ребров: Шевченко може очолити клуб із топ-чемпіонату, проте йому потрібно завершити справу зі збірною України

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров оцінив роботу Андрія Шевченка на чолі збірної України.

"Андрій Шевченко – та людина, яка може і хоче працювати кожен день. Робота в збірній трохи інша. Я радий, що він проводить величезну роботу зі своїм тренерським штабом в збірній, якісну роботу.

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Збірна України вперше пройшла напряму на чемпіонат Європи. Це велике досягнення. Шевченко – молодий тренер. Тепер він досягнув такого успіху. Клуби з Європи, знаючи його минуле у статусі гравця, комунікабельність, володіння мовами, бачать в ньому перспективу. Він може очолити один з клубів топ-чемпіонатів.

Я чув про інтерес Мілана. У нашій останній розмові я йому радив залишитися в збірній. Зараз Шевченко важливий там, він повинен довести справу до кінця. А далі це вже буде його рішення. Зараз важливо, щоб він був зі збірною і досяг ще більших результатів на чемпіонаті Європи", – поділився Ребров в інтерв'ю Football Hub.

Нагадаємо, збірна України під керівництвом Андрія Шевченка достроково оформила вихід до Євро-2020, випередивши Португалію та Сербію.

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