"Після того інтерв’ю я дзвонив Ротаню. А до того Руслан телефонував мені один раз. У нього немає досвіду роботи зі збірною. Я йому сказав: "Руслане, я допоможу тобі всім, чим потрібно". Я працюю з Ярмоленком, я знаю багатьох хлопців, з якими зідзвонююся. Надам тобі будь-яку допомогу, яку ти попросиш.

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Але ніколи в житті я не казав Руслану, що я – наступний тренер збірної України, або давав йому якісь вказівки: що робити, кого викликати, кого ставити. Можете спитати у Руслана. Я з ним розмовляв рівно один раз. І я сказав, що будь-яку допомогу готовий надати.

Йшлось про звичайне спілкування, не про узгодження списків команди? Звичайно. А який я взагалі можу мати стосунок до збірної, якщо в мене чинний контракт з моїм клубом. Як я можу когось консультувати, якщо в мене 3 гри на тиждень, якщо я не відходжу від комп’ютера. Як я можу консультувати тренера, не маючи уявлення, з ким він грає і не маючи уявлення щодо якості наших футболістів на цей момент?

Якщо Ротань взявся працювати зі збірною, то він взявся за великий обсяг роботи: подивитися всіх кандидатів, переглянути суперників і на основі цього вибудувати свій план на гру, що він і зробив", – розповів Ребров у інтерв'ю Telegram-каналу Бомбардир.

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