"Його зараз у збірній всі кличуть "Пічічі". Дуже важко стати найкращим бомбардиром у топ-чемпіонаті, не у топ-клубі та у перший же сезон.

Довбик нарешті дочекався трофея Пічічі – фото українця з нагородою

Вважаю, він заслужив. Треба, щоб забивав за збірну? Забив вже, але не так багато. Чекаємо", – сказав Ребров в інтерв'ю YouTube-каналу "Пряма червона".

Нагадаємо, Довбик виступав за Жирону у сезоні 2024/25 і в 39 матчах забив 24 голи, ставши найкращим бомбардиром Ла Ліги (за що й здобув трофей Пічічі).

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