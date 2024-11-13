– Вацко після матчу з Чехією критикував заміну Степаненка на Калюжного у стартовому складі, мовляв, Калюжний провів таку гру проти Грузії.

– По-перше, ніхто не розуміє, як гравці грають за два дні на третій. Навіть якщо говорити про гру з Чехією, динаміка гри з Чехією та Грузією була абсолютно різною. Але перед грою, після гри ти запитуєш гравців, і вони кажуть: "Я впевнений", це все історія і про мотивацію. Я питаю: "Ви на 100% готові? Ми відновилися?". Але коли вони виходять на поле, я вже бачу по гравцях, що вони не відновилися, вони не можуть показувати обсяг, який демонстрували в першій грі.

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Ми замінили Івана у стартовому складі, бо він уже не міг не те що бігати, навіть ходити не міг. Він ліг на полі, і як можна такого гравця в такій позиції використати за два дні? Це дуже важлива позиція, особливо із чехами.

– Так, чесно кажучи, я думав, що ви його заміните у перерві, бо був момент, коли він ледве добіг до штрафного майданчика.

– Це завжди Іван. Я пам'ятаю ще по Динамо, здається, що він втомився, але так, у другому таймі він відібрав, ну так, навіть пам'ятаю, у другому таймі, коли він уже сів на полі і сказав: "Не можу грати", доки була готова заміна, він підвівся і нормально грав. – розповів Ребров в інтерв'ю для Youtube-каналу ПРЯМА ЧЕРВОНА.

Нагадаємо, що Іван Калюжний дебютував за збірну України у матчі з Грузією (1:0) в Лізі націй. У другій грі півзахисник Олександрії вийшов на поле на заміну.

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