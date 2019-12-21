Ребров розповів, які поради дає гравцям Ференцвароша – тренер розкрив свій секрет успіху

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров зізнався, що привчає своїх підопічних концентруватися на локальних завданнях.

"Мені ніколи не подобалося думати про те, що буде через рік. Я живу сьогоднішнім днем ​​і просто налаштовуюсь на перемогу в наступній зустрічі.

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Це те, що я завжди раджу гравцям: не концентруватися на довгострокових цілях, а зосередитися на кожному тренуванні, думати кожен день про те, щоб стати кращим, і якщо ви будете старанно працювати, то успіх прийде разом із щоденною роботою.

Наше головне завдання – розвивати гравців, покращувати командну гру і набиратися досвіду на найвищому рівні. Нам потрібно бути сильнішими і впевненішими. Тоді буде розвиватися наша команда і наш клуб", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

Нагадаємо, Ребров очолив Ференцварош влітку 2018 року і вже у першому сезоні на чолі команди здобув чемпіонський титул. Наразі команда українського фахівця лідирує в поточному розіграші чемпіонату Угорщини.

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