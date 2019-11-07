Ребров розповів, що може завадити Ференцварошу вийти з групи у Лізі Європи

Наставник угорського Ференцвароша Сергій Ребров оцінив шанси своєї команди на вихід у плей-офф Ліги Європи.

"Потрібно концентруватися на кожному матчі, набирати очки. Звичайно, я б хотів, і ми намагаємося вийти з групи, але це непросто, адже у гравців практично немає досвіду виступів у цьому турнірі. Але в кожному матчі ми будемо гідно грати, гідно представляти Угорщину і намагатися набирати очки", – цитує Реброва офіційний сайт УЄФА.

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Нагадаємо, після трьох турів Ліги Європи Ференцварош посідає третє місце в групі Н, поступаючись Еспаньйолу та Лудогорцю. Сьогодні підопічні Сергія Реброва приймуть московський ЦСКА. Матч розпочнеться о 22:00.

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