Ребров розповів про переможну стратегію Ференцвароша у матчі проти Кішварди Мілевського

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров прокоментував перемогу над Кішвардою, за яку виступає ще один екс-динамівець Артем Мілевський.

"Це була важлива гра, в якій ми здобули три очки. Сьогодні хлопці були більш сконцентровані, ніж в попередньому матчі, коли ми поступилися. Ми завжди готуємося до активного початку матчу, це іноді виходить, іноді – ні.

Ференцварош Реброва переміг Кішварду Мілевського – розбірки екс-динамівців в Угорщині

Радий, що вдалося забити два голи після розіграшу кутових, ми як раз їх відпрацьовували. Зазвичай ми втрачаємо дві-три можливості в дебюті матчу, але сьогодні якраз ми їх реалізували.

Ми добре захищалися і контролювали гру. При холодній погоді важко грати інтенсивно всі 90 хвилин, тому ми зіграли на утримання, маючи перевагу в два м'ячі", – цитує Сергія Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

Після 15-ти турів чемпіонату Угорщини Ференцварош Реброва продовжує очолювати турнірну таблицю, маючи в активі 33 очки.