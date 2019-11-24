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Ребров розповів, чого бракує українським тренерам для роботи в Європі

24 листопада 23:14 277 Читать на русском
Ребров розповів, чого бракує українським тренерам для роботи в Європі
Сергій Ребров / Ференцварош

Головний тренер угорського Ференцвароша Сергій Ребров розповів, чого, на його думку, бракує українським тренерам, щоб працювати в європейських чемпіонатах.

"Українським тренерам бракує знання мови. Всі віддають вивчення мови на волю випадку. Мені в цьому допомогла моя кар'єра в Англії та Туреччині. Де б я не грав, всюди спілкувався англійською. Мені це дуже допомогло в тренерській роботі.

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Я говорив з деякими нашими тренерами, пояснював свою філософію. Як тренер може розвиватися, якщо не знає мови, на чому розвиватися? На тому, що ти дивишся матчі Прем'єр-ліги, європейських чемпіонатів? Подивився, записав у блокнот, як зіграв той чи інший. Але як він прийшов до того, що показує такий футбол?

Ти не можеш поспілкуватися, подивитися тренувальний процес, навіть елементарно зайти в інтернет і подивитися журнал про футбол. Українських або російських я не бачив, з яких можна було б почерпнути серйозну інформацію.

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Тренер повинен розвиватися, знати мову, вільно розуміти, читати, приймати інформацію з публікацій, лекцій, цікавитися. Занадто мало отримати ліцензію тренера, пройти за кілька місяців ліцензування і сказати: "Я готовий, використовуйте мене".

До мене приїжджав на стажування Санжар. А так особливого бажання приїхати на стажування в українських тренерів немає. Може, вони чекають запрошення від Клоппа. Я готовий. Приїжджають тренери з Грузії, Словаччини. Для мене не проблема", – сказав Ребров Youtube-каналу Вацко Live.

Нагадаємо, сьогодні Сергій Ребров разом з Ференцварошем очолив турнірну таблицю чемпіонату Угорщини – його команда у важкому матчі здолала Залаегерсег.

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Теги
Українці за кордоном Ференцварош Ференцварош Сергій Ребров Сергій Ребров
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