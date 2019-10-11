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Ребров розкрив таємниці сімейного життя в Угорщині

11:52 3985 Читать на русском
Ребров розкрив таємниці сімейного життя в Угорщині
Сергій Ребров / офіційний сайт Ференцвароша

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров привідкрив завісу свого сімейного життя та показав, як йому живеться в Угорщині.

Сергій Ребров облаштувався в Угорщині разом зі своєю другою дружиною Анною та двома синами – Микитою та Олександром.

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Вільний час від тренувань із Ференцварошом Ребров проводить на тенісному корті.

"На жаль, через проблеми із колінами не можу собі дозволити грати у футбол. Теніс трохи легший, мені цікаво цим займатись", – поділився Ребров в коментарі ТСН. Окрім цього, дружина розповіла про ще одне хобі екс-тренера Динамо – радіоспорт.

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До слова, Ференцварош під керівництвом Реброва посідає 3 місце у чемпіонаті Угорщини, відстаючи від Фехервара на 5 очок і маючи гру в запасі.

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Теги
Динамо Динамо Світ Ференцварош Ференцварош Сергій Ребров Сергій Ребров
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