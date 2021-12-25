"Я не жалкую, що пішов з Ференцвароша. Ми тренери і де нам дадуть роботу, там ми і працюємо.

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Я не уявляв, що у Ференцвароші виникне така ситуація. Що трапилося? Ми люди підневільні. Я хочу тут працювати, а роботодавець каже: "Вибач, я не хочу". Я пішов з чистою душею, я зробив усе для цієї команди, я готовий був продовжувати працювати далі, але таке рішення керівництва команди.

Щоб вони не говорили, що я ухвалив рішення піти – жодного рішення я не приймав. Був готовий допрацювати свій контракт до кінця, але це рішення керівництва. Я про це не жалкую. Так, було прикро, але ти розумієш, що в роботі тренера ти не знаєш, що на тебе чекає далі, навіть якщо є якийсь результат", – сказав Ребров в інтерв'ю Youtube-каналу "Бомбардир".

Нагадаємо, після чемпіонського дублю з Динамо Сергій здобув срібні медалі з Аль-Ахлі у чемпіонаті Саудівської Аравії. З 2018-го по 2021-й тричі приводив Ференцварош до чемпіонства в Угорщині, а нині очолює Аль-Айн з ОАЕ.

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