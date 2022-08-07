"Секрет полягає в механізмі спілкування з усіма в команді. Мені подобається спілкуватися, розмовляти з гравцями та пояснювати їм певні речі. Навіть гравці лави запасних, які не грають у всіх офіційних матчах, завжди поруч і щасливі бути з командою.

Ребров озвучив чіткі вимоги до футболістів Аль-Айна на новий сезон і дав завдання уболівальникам

Я намагаюся всіма силами допомагати і пояснювати їм. У цьому сезоні я в захваті від усіх запасних гравців. Усі задоволені і так старанно працюють, навіть якщо тривалість їх участі становила 5 хвилин. Я вважаю, що це секрет успіху, тому що футбол – це командна гра. Дійсно, нелегко бути щасливим, і хочеться грати, але ти сидиш на лаві.

Вони розуміють, наскільки вони важливі для команди. У минулому сезоні я дав зрозуміти гравцям, що вони можуть зіграти 5 хвилин і добитися позитивного результату для команди в матчі. Цей матч може стати ключовим для перемоги в чемпіонаті", – цитує Реброва офіційний сайт Аль-Айна.

Нагадаємо, Сергій Станіславович у сезонах 2014/15 та 2015/16 приводив до чемпіонства Динамо, а також завойовував з киянами два Кубки і Суперкубок України. Згодом тричі поспіль здобував з Ференцварошем золото угорської першості, а минулого сезону став чемпіоном ОАЕ і володарем Кубка ліги країни.

Арсенал здобув перемогу над Крістал Пелас – Зінченко виконав асист, круто зіграв у атаці, але розкрив проблеми в захисті