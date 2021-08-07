Український фахівець погодив достроковий розрив контракту та готовий до призначення у збірну України, повідомляє Футбол NEWS.

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Угода Реброва з УАФ буде розрахована на 2 роки з опцією продовження ще на один. Офіційне оголошення очікується 9 серпня, коли відбудеться найближчий виконком УАФ. Мирон Маркевич вже підтвердив запрошення Реброва на тренерський місток "синьо-жовтих".

Нагадаємо, Ребров підписав контракт з Аль-Айном 6 червня, однак не провів жодного офіційного матчу. Перед цим український фахівець три роки працював у Ференцвароші.

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