Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров не приховував свого розчарування від втрати очок у домашньому матчі проти аутсайдера.

"Сьогодні команда провела два абсолютно різні тайми. Складно пояснити ці поліпшення саме у другій половині матчу. Необхідно вирішити проблему невдалих відрізків.

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Дуже важливо, щоб ми створювали моменти, доходили до воріт суперника, забивали. Сьогодні ми могли забити 5 голів і звести протистояння на свою користь, якщо порахувати всі шанси. З іншого боку, свої можливості мав і суперник, який швидко відігрався, повернувся до тями. Все це призвело до нічиєї. Ми чудово розуміємо, нам потрібно зосередитися на захисті і нашій системі дій біля своїх воріт", – цитує Реброва сайт Аль-Айна.

Захист чемпіонського титулу поки відверто не вдається команді українського фахівця. Нічия з Бані Ясом означає, що відставання від лідера (Аль-Ахлі Дубай) складає вже 7 очок.

Гол Ярмоленка допоміг Аль-Айну награти лише на нічию – команда Реброва застрягла в середині таблиці