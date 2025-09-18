– Сергію Станіславовичу, в грецьких ЗМІ пишуть, що вами цікавиться Панатінаїкос і, мовляв, саме ви можете стати новим тренером цього клубу. Чи правда це?

– У них і запитайте, у грецьких журналістів, що таке пишуть. У мене чинний контракт з Українською асоціацією футболу, як я можу вести перемовини з іншим клубом? Це все чутки.

– Вам взагалі був би цікавий варіант саме з Панатінаїкосом. Все ж клуб-гранд грецького футболу, іменитий?

– Мені цікаво працювати зі збірною України, – цитує Реброва Український футбол.

Нагадаємо, що у грецьких ЗМІ з’явилася інформація про те, що Панатінаїкос розглядає Сергія Реброва як головного кандидата на тренерський пост після відставки Руі Віторії. Тимчасово команду очолив Христос Контіс, але афінський клуб уже веде пошуки нового наставника.

