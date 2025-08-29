Наставник каталонців Мічел підтвердив, що український вінгер не тренувався останніми днями, працював індивідуально, і остаточне рішення щодо його участі ухвалять безпосередньо перед матчем.

"Циганков не тренувався останніми днями, він виконав індивідуальну роботу, і завтра ми ухвалимо рішення. Крім того, Янхель, Абель, Ван де Бек, Хуан Карлос травмовані, а Міовскі має дозвіл визначитися зі своїм майбутнім", – сказав Мічел на прес-конференції.

Ситуація з Циганковим викликає занепокоєння і для збірної України. Гравець потрапив до заявки на стартові матчі відбору ЧС-2026, однак його участь у поєдинку проти Франції 5 вересня наразі теж, схоже, під питанням.

До слова, вже 30 серпня Жирона зіграє проти Севільї у 3-му турі Ла Ліги. Початок сезону для каталонців вийшов провальним: поразка від Райо Вальєкано (1:3) та розгром від Вільяреала (0:5).

️@Michel8Sanchez: “TSYGANKOV no ha entrenat aquests dies, ha fet treball específic i demà decidirem. A més Yángel, Abel, Van de Beek, Juan Carlos estan lesionats i Miovski té permís per solucionar el seu futur”. pic.twitter.com/KjdQxJ7hM5 — Nil Solà (@Nilsola10) August 29, 2025

