Ребров ризикує втратити Циганкова на матч відбору ЧС-2026 із Францією – тренер Жирони повідомив тривожну новину
Вінгер Жирони Віктор Циганков може пропустити найближчий поєдинок проти Севільї.
Наставник каталонців Мічел підтвердив, що український вінгер не тренувався останніми днями, працював індивідуально, і остаточне рішення щодо його участі ухвалять безпосередньо перед матчем.
"Циганков не тренувався останніми днями, він виконав індивідуальну роботу, і завтра ми ухвалимо рішення. Крім того, Янхель, Абель, Ван де Бек, Хуан Карлос травмовані, а Міовскі має дозвіл визначитися зі своїм майбутнім", – сказав Мічел на прес-конференції.
Ситуація з Циганковим викликає занепокоєння і для збірної України. Гравець потрапив до заявки на стартові матчі відбору ЧС-2026, однак його участь у поєдинку проти Франції 5 вересня наразі теж, схоже, під питанням.
До слова, вже 30 серпня Жирона зіграє проти Севільї у 3-му турі Ла Ліги. Початок сезону для каталонців вийшов провальним: поразка від Райо Вальєкано (1:3) та розгром від Вільяреала (0:5).
