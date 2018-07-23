Ребров: Рівень українського чемпіонату, незважаючи на всі розмови, досить високий

Колишній наставник Динамо Сергій Ребров відзначив виступ збірної України U-19 на юнацькому ЧЄ-2018 та поділився думками щодо того, чи зможуть юні футболісти заграти на дорослому рівні.

"Не факт, що будь-який з цих 19-річних гравців, які добре виступають на чемпіонаті Європи, відразу заграє в УПЛ. Рівень нашого чемпіонату, незважаючи на всі розмови, досить високий, тому в такому віці не всіх молодих виконавців потрібно відразу кидати в Прем'єр-лігу.

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Всі рішення повинні бути зваженими і послідовними, проте в будь-якому випадку хлопці самі повинні давати привід, щоб отримати шанс.

Форвард Супряга мені сподобався, проте ми повинні порівнювати рівень U-19 з виступами, наприклад, в Лізі чемпіонів.

Задатки у форварда СК Дніпро-1 хороші, він відмінно працює з м'ячем на швидкості. Гол у ворота збірної Англії вийшов чудовий – Супряга чудово розібрався із захисником в штрафній. Будемо сподіватися, що він виросте в хорошого форварда, і наші топ-клуби це помітять", – цитує Реброва Команда1.

Нагадаємо, сьогодні, 23 липня о 18:30 збірна України U-19 зіграє поєдинок третього туру групового етапу юнацького Євро-2018.

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