Ребров провів зустріч з керівництвом УАФ, на якій заявив, що хоче покинути національну команду, повідомляє Gazzeta.gr. 51-річний фахівець готовий негайно залишити свою посаду, для того, щоб очолити Панатінаїкос.

Зазначається, що Сергій Ребров та його команда оптимістично налаштовані щодо розвитку ситуації. Однак тренер має обговорити це питання з президентом України Володимиром Зеленським, з яким він підтримує хороші відносини.

Раніше повідомлялося, що УАФ не планує відпускати Сергія Реброва у Панатінаїкос до закінчення відбіркового етапу на ЧС-2026. Контракт наставника з Українською асоціацією футболу розрахований до 30 липня 2026 року.

