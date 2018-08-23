Ребров провів перше тренування у Ференцвароші

Український спеціаліст Сергій Ребров приступив до своїх обов'язків в угорському Ференцвароші.

Відео з першого тренування Реброва у якості наставника угорського клубу опублікував футбольний агент Іван Піроженко на своїй сторінці у Фейсбук.

Нагадаємо, вчора Ребров офіційно очолив угорський Ференцварош, за який виступає українець Іван Петряк.

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Асистентом Реброва став екс-тренер академії Динамо Альберто Босх. Повідомляється, що Ребров отримуватиме в Угорщині 1,5 мільйони євро на рік.