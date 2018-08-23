Ребров провів перше тренування у Ференцвароші

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Бетіс зробив офіційну пропозицію Манчестер Сіті щодо Зінченка
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Аякс – Динамо: поразка киян спричинила паніку в Барселоні – реакція голландських ЗМІ на матч кваліфікації Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 11:20 3652
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Барселона хоче продовжити контракт з ВальвердеІспанія — 10:17 305
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Аякс – Динамо: перший провал у сезоні, дитячі подарунки і... збереження шансів на Лігу чемпіонівЛіга чемпіонів — 01:09 15749
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