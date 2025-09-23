Грецький Панатінаїкос вважає наставника збірної України Сергія Реброва головною ціллю клубу після звільнення Руя Віторії. Про це повідомляє Gazzetta.gr.

Шевченко ухвалив рішення щодо Реброва – наставника переманює Панатінаїкос

Найближчим часом 51-річний фахівець вирушить до Києва, де проведе перемовини з керівництвом Української асоціації футболу щодо свого майбутнього. Розглядається варіант, за якого Ребров покине збірну України після жовтневих матчів відбору до ЧС-2026.

До слова, контракт Сергія Реброва з УАФ розрахований до 30 липня 2026 року. Наразі Панатінаїкос з двома очками посідає 12-те місце в турнірній таблиці грецької Суперліги. 25 вересня команда зіграє перший матч основного етапу Ліги Європи проти швейцарського Янг Бойз.

