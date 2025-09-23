Ребров проведе перемовини з УАФ щодо відходу зі збірної України – відомо, коли може покинути посаду
Сергій Ребров може стати новим головним тренером Панатінаїкоса.
Грецький Панатінаїкос вважає наставника збірної України Сергія Реброва головною ціллю клубу після звільнення Руя Віторії. Про це повідомляє Gazzetta.gr.
Найближчим часом 51-річний фахівець вирушить до Києва, де проведе перемовини з керівництвом Української асоціації футболу щодо свого майбутнього. Розглядається варіант, за якого Ребров покине збірну України після жовтневих матчів відбору до ЧС-2026.
До слова, контракт Сергія Реброва з УАФ розрахований до 30 липня 2026 року. Наразі Панатінаїкос з двома очками посідає 12-те місце в турнірній таблиці грецької Суперліги. 25 вересня команда зіграє перший матч основного етапу Ліги Європи проти швейцарського Янг Бойз.
