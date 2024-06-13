"Що думаю про наших нападників? Вони – різнопланові нападники. Яремчук робить досить багато чорнової роботи, відкривається між лініями і зараз на ходу. Довбик у своєму репертуарі: захисники суперника б’ються об нього, як об скелю. Чомусь мені здається, що на Євро починати буде саме Яремчук.

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Мудрик? Він грав у своєму стилі, на швидкості, але у нього досі немає завершення. Правий захисник Молдови Кожокару – один із найшвидших гравців у їхній команді, але Мудрик його просто оббігав у першому таймі. У другому таймі Михайло вбігав у вільні зони, проте втрачав м’яч. Такі самі помилки, як і в Челсі.

Хто буде основним воротарем на Євро-2024? Моя думка – Лунін. Хоч Молдова і не створювала багато моментів, але було видно, що Лунін почувався впевнено і передавав свій спокій захисникам. Хоча всі наші воротарі дуже високого класу і можна ставити кожного з них, гру вони точно не зіпсують.

Думаю, Степаненко буде основним на Євро. Тарас, незважаючи на вік, все підчищає в опорній зоні. Поки здоров’я у нього вистачає. Бражку ще бракує досвіду матчів такого рівня. Але йому потрібно вже готуватися та мужнішати, бо Степаненко не вічний.

Трохи випадали гравці, які вийшли на заміни. Після замін гра трохи заспокоїлась, в України почались втрати м’яча. Основа виглядала набагато цікавіше. Хочеться, щоб ці 11 гравців вийшли з румунами і зробили результат. Наш склад проти Молдови буде основним на Євро-2024? Думаю, так. Сергій Станіславович проти Молдови награвав склад на румунів", – поділився Гура в інтерв'ю zbirna.com.

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