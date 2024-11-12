"Де, хто це казав (про конфлікт)? Ви завжди коментуєте чутки. "От ми там почули, ми те чули, те чули". Але хто знає, як воно взагалі було? Не було ніякого конфлікту. Так, Мудрик пропускав гру, Шапаренко взяв цей номер (10-ку). Чому усі розповсюджують якісь чутки та завжди думають, що якась атмосфера не та?

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От якщо вони ділять – атмосфера не та. А що трапилося? Я не розумію. Хто сказав, що там якийсь конфлікт? Чому ви думаєте, що для гравців збірної України це стоїть на першому плані? Ну, поговорили, запитали – це нормальні речі. Це професіонали, це гравці, яким не 15 років", – розповів Ребров в інтерв'ю для Youtube-каналу ПРЯМА ЧЕРВОНА.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик та Микола Шапаренко викликані на дві гри в Лізі націй. Збірна України зіграє 16 листопада проти Грузії, а 19 з Албанією.

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