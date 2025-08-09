"Очікування дуже великі від українських команд. Шахтар на підйомі, показали клас у тій же грі з Бешикташем. У них новий тренер, і зараз вони набагато дисциплінованіші в обороні. Динамо легко пройшло перший етап кваліфікації, а з Пафосом буде другий матч. Вони мали багато моментів, не реалізували. Думаю, кияни мають усе, щоб вийти далі.

Полісся? Я задоволений тим, що у них 11 українських гравців виходить у старті. Радий, що Руслан Ротань довіряє українцям, які мають велику відповідальність. І вони зробили результат", – сказав Ребров для УПЛ ТБ.

Нагадаємо, що Полісся пройшло Санта-Колому (1:2, 4:1) у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій та розгромило угорський Пакш (3:0) у наступному раунді турніру. Шахтар натомість пройшов фінський Ільвес та турецький Бешикташ, а у третьому раунді кваліфікації зіграв внічию з Панатінаїкосом (0:0).

Київське Динамо розгромило Хамрун Спартанс з Мальти, однак поступилося кіпрському Пафосу (0:1) у першому матчі третього раунду відбору ЛЧ.

