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Ребров прокоментував розгромну перемогу Ференцвароша над головним конкурентом за чемпіонство

15:12 336 Читать на русском
Ребров прокоментував розгромну перемогу Ференцвароша над головним конкурентом за чемпіонство
Сергій Ребров

Головний тренер угорського Ференцвароша Сергій Ребров вважає, що вболівальники підштовхнули команду до перемоги над Віді.

"Перш за все, мені б хотілося привітати вболівальників, тому що вони допомогли нам показати хороший футбол і підштовхнули нас до перемоги. Ми відмінно зіграли і заслужили три очки.

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Який був план на гру? Боротися за уболівальників і клуб. Було важливо не йти вперед з перших хвилин. Потрібно було чекати своїх моментів, яких у нас виявилося достатньо", – цитує реброва офіційний сайт Ференцвароша.

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Нагадаємо, вчора угорський клуб, який тренує Ребров, переміг прямого конкурента у боротьбі за чемпіонсвто – Віді з рахунком 4:1.

Теги
Українці за кордоном Ференцварош Ференцварош Сергій Ребров Сергій Ребров Угорщина Світ
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