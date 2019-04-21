Ребров прокоментував розгромну перемогу Ференцвароша над головним конкурентом за чемпіонство

Головний тренер угорського Ференцвароша Сергій Ребров вважає, що вболівальники підштовхнули команду до перемоги над Віді.

"Перш за все, мені б хотілося привітати вболівальників, тому що вони допомогли нам показати хороший футбол і підштовхнули нас до перемоги. Ми відмінно зіграли і заслужили три очки.

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Який був план на гру? Боротися за уболівальників і клуб. Було важливо не йти вперед з перших хвилин. Потрібно було чекати своїх моментів, яких у нас виявилося достатньо", – цитує реброва офіційний сайт Ференцвароша.

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Нагадаємо, вчора угорський клуб, який тренує Ребров, переміг прямого конкурента у боротьбі за чемпіонсвто – Віді з рахунком 4:1.