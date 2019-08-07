Ребров прокоментував результат Ференцвароша у першому матчі кваліфікації ЛЧ проти Динамо Загреб

Український тренер залишився задоволеним нічиєю 1:1 у гостьовому матчі проти хорватів.

"Господарі не створили тиску на нас після забитого м'яча, не пішли вперед, а сіли в оборону. Ми грали проти дуже сильної команди, яка атакує. Якщо ви подивитеся, скільки коштують хорватські футболісти, ви побачите, наскільки вони сильні.

"Деякі фанати дивуються, зустрічаючи мене в Угорщині, не всі знають, що я треную Ференцварош", – Ребров

Можливо, ми мало били по воротах, але ми забили гол, що було дуже важливо. Особливо в такому поєдинку. Проте, я очікую абсолютно іншої гри вдома. Ми були зосереджені, багато володіли м'ячем, і в другому таймі ця концентрація і спокій призвели до гола.

У нас тепер є невелика перевага після першого тайму. Тепер чекаємо, коли почнеться другий тайм в Будапешті", – наводить слова Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

Ференцварош Реброва зіграв внічию із загребським Динамо в Лізі чемпіонів – Зубков допоміг забити гол