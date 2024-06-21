"Я дуже радий за гравців. Ми дуже добре відреагували на пропущений м'яч. У перерві ми змінили деякі позиції у високому пресингу. Гравці, які виходили з лави запасних, покращували нас. Головне – ми показали свій дух. Ми щосили намагалися змінити результат і заслужили перемогу.

Ми дуже погано зіграли проти Румунії, але хлопці показали інший дух і заслужили перемогу. Треба зосередитися на наступній грі, але це була дуже важлива перемога для команди та країни.

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Я не кричав у перерві. У другому таймі довелося реагувати. Ми недостатньо високо пресингували. Ми розуміли, що це наш шанс. Я сказав: "Не хвилюйтеся через рахунок і просто продовжуйте".

Зміна Луніна на Трубіна? Мені приємно, що у нас хороша конкуренція серед воротарів. Анатолій заслужив грати після 0:0 проти Німеччини в спарингу. Він був дуже спокійним і міг почати минулий матч.

Ярмоленко грає на своєму четвертому Євро, але у нас молода команда і гравці, які не звикли до такого рівня і таких заповнених стадіонів. Було важливо, щоб ми інакше відреагували в цій другій грі, і ми заслужили три очки. Гравці, мабуть, трохи святкуватимуть, але завтра знову на тренування", – цитує Реброва прес-служба УЄФА.

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