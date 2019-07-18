Ребров прокоментував перемогу над Лудогорцем у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

Головний тренер Ференцвароша поділився думкою щодо матчу-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду.

"Це була справжня командна робота. Мені не потрібно нікого виділяти, вся команда разом досягла цього успіху. Я бачив очі гравців перед матчем, їх концентрацію. Я знаю своїх футболістів, знаю, на що вони здатні, тому з першої хвилини поєдинку я повірив в наш успіх. Ми вже бачили матч наших майбутніх суперників по наступному раунду Ліги чемпіонів.

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Втім, перше завдання гравців – розслабитися, а тільки потім звертати увагу на мальтійців. Я радий, що ми потішили фанатів Ференцвароша. Я дуже задоволений командою і тепер задоволений успіхом Ференцвароша. У Лудогорця дуже хороша команда, він добре грав, але нам вдалося виграти в двох матчах", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

Нагадаємо, перший матч чемпіонів Угорщини проти мальтійської Валлетти відбудеться 23 липня.

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