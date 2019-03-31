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Ребров прокоментував перемогу Ференцвароша над Кішвардою

15:11 232 Читать на русском
Ребров прокоментував перемогу Ференцвароша над Кішвардою
Сергій Ребров / Ференцварош

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров задоволений тією кількістю моментів, яку створили його підопічні.

"Ми зіграли дуже важкий матч. Я задоволений тією кількістю моментів, яку ми створили. Захист суперника грав компактно в першому таймі. Але потім трохи втомився, і ми почали створювати можливості, одна з яких призвела до забитого м'яча.

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Завжди кажу своїм підопічним, щоб вони били по воротах, перебуваючи у вигідній позиції. В кінці матчу Ланцафаме не віддав передачу Петряку. Останній, можливо, перебував у кращій позиції. Давіде пробив неточно, та його позиція була гарною для удару.

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Переглянемо цей епізод і зрозуміємо, яке продовження було кращим. Поки ж нам необхідно відпочити, щоб добре підготуватися до принципового матчу проти Віді на Кубок", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

Теги
Світ Сергій Ребров Сергій Ребров Угорщина Кішварда Кішварда Українці за кордоном Ференцварош Ференцварош
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