– Здається, ви трохи засмучені. Це через рахунок чи гру в цілому?

– І через гру, і через рахунок. У нас був шанс виграти, але з таким браком важко вигравати. Питань до самовіддачі гравців немає, але скільки м'ячів ми втрачали, скільки атак не завершували. З такою командою, яка має таку підтримку, дуже важко вигравати.

Грузія – Україна: відео голів

– Брак це наслідок чого – хвилювання за такого стадіону, поле чи щось інше?

– Важко відповісти. По-перше, психологічне навантаження. Напевно, коли ми повели, то гравці намагалися зберегти цей результат, бо сьогодні він був дуже важливий. Ще раз – ми усі матчі граємо на виїзді, а сьогодні в Грузії була дуже велика підтримка. Завдяки їй вони отримали більше впевненості, пішли зрівнювати рахунок і зробили це.

– Найбільш дискусійні питання складу – позиції Бражка і Зубкова. Чому довірились цим хлопцям?

– Ми дивимось тренувальний процес, оцінюємо навантаження гравців, у якому стані вони приїжджають. Потім ухвалюємо рішення. На наступну гру 100%, що будуть заміни.

– Сьогодні моментами команда грала другим номером. Це був план чи гра від рахунку?

– Ми намагалися використовувати контратаки, бо я вважаю, що ми дуже сильні в цьому компоненті. Але ми не казали відходити назад. Ми забили, і, напевно, це зіграло роль, що команда більше намагалсь втримати рахунок, – резюмував Ребров у коментарі Megogo.

Україна розписала нічию з Грузією – шанси на еліту Ліги націй тануть на очах

–