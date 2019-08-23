Ребров прокоментував нічию проти Судави у кваліфікації до Ліги Європи

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров задоволений результатом матчу кваліфікації Ліги Європи проти Судави (0:0).

"Я задоволений результатом, нічия завжди цінна в гостях, але було б набагато краще, якби ми забили. Ми намагалися атакувати, але наш суперник вміло відбивався.

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Судува показав, що вміє вдало грати як низом, так і на другому поверсі. У першому таймі ми перебували у середині поля, потім почали залучати фланги, що допомогло створити кілька небезпечних ситуацій, проте забити нам не вдалось.

Я очікую, що наступного тижня ми також проведемо більшість часу в атаці, а наш суперник – в обороні. Проте, нам потрібно бути більш зосередженими", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

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