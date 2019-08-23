toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЕСПАНЬЙОЛ - ЗОРЯ НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ

Ребров прокоментував нічию проти Судави у кваліфікації до Ліги Європи

08:52 745 Читать на русском
Ребров прокоментував нічию проти Судави у кваліфікації до Ліги Європи
Сергій Ребров / Ференцварош

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров задоволений результатом матчу кваліфікації Ліги Європи проти Судави (0:0).

 

"Я задоволений результатом, нічия завжди цінна в гостях, але було б набагато краще, якби ми забили. Ми намагалися атакувати, але наш суперник вміло відбивався.

Григорчук прокоментував розгромну перемогу над БАТЕ в Лізі Європи

Судува показав, що вміє вдало грати як низом, так і на другому поверсі. У першому таймі ми перебували у середині поля, потім почали залучати фланги, що допомогло створити кілька небезпечних ситуацій, проте забити нам не вдалось.

Я очікую, що наступного тижня ми також проведемо більшість часу в атаці, а наш суперник – в обороні. Проте, нам потрібно бути більш зосередженими", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

Українці у кваліфікації Ліги Європи: Яремчук віддав гольовий асист, Астана Григорчука розгромила БАТЕ, Ребров із нічиєю

blog_ava
Калініченко: Не здивуюся, якщо побачу Ракицького у футболці збірної України, але буду при цьому засмучений
00:15
1518
Теги
Ліга Європи Українці за кордоном Ференцварош Ференцварош Сергій Ребров Сергій Ребров Судува - Ференцварош
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
58
хв
Гранада
21:00
Севілья
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук