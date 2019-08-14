toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ДИНАМО - БРЮГГЕ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСІ

Ребров прокоментував ганебний виліт Ференцвароша з Ліги чемпіоінв

00:51 272 Читать на русском
Ребров прокоментував ганебний виліт Ференцвароша з Ліги чемпіоінв
Сергій Ребров / фото: ФК Ференцварош

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров поділився враженнями після матчу проти Динамо Загреб (0:4).

 

"На жаль, у футболі іноді трапляється подібне. Ми добре зіграли у першому таймі. Якби нам вдалося реалізувати свої моменти, картина була б зовсім іншою. Другий гол вирішив долю протистояння.

Визначилися усі пари плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів-2019/20

Дякую команді за бій та уболівальникам за підтримку. Ми будемо готуватися до матчів у Лізі Європи та початку чемпіонату Угорщини.

Напередодні гри я говорив, що ми готові до матчу, але на суперника важко тиснути. Все вирішила швидкість. Динамо зіграло на дуже високому рівні", – цитує Реброва прес-служба Ференцвароша.

Ліга чемпіонів, кваліфікація: Ференцварош Реброва вилетів з турніру після домашнього фіаско з Динамо Загреб

До слова, перший матч цього протистояння команда українського фахівця звела до нічиєї – 1:1.

blog_ava
Наші за кордоном. Мілевський веде Брест до чемпіонства, ефектний політ Сухоцького та шалена дискваліфікація за расизм
13 серпня
9380
Теги
Ференцварош Ференцварош Ліга чемпіонів Сергій Ребров Сергій Ребров Українці за кордоном Ференцварош - Динамо Загреб
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Лунін прибув у Вальядолід для завершення трансферу
    Іспанія — 13 серп1327 Лунін прибув у Вальядолід для завершення трансферу
19
год
:
52
хв
Ліверпуль
22:00
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук