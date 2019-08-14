Ребров прокоментував ганебний виліт Ференцвароша з Ліги чемпіоінв

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров поділився враженнями після матчу проти Динамо Загреб (0:4).

"На жаль, у футболі іноді трапляється подібне. Ми добре зіграли у першому таймі. Якби нам вдалося реалізувати свої моменти, картина була б зовсім іншою. Другий гол вирішив долю протистояння.

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Дякую команді за бій та уболівальникам за підтримку. Ми будемо готуватися до матчів у Лізі Європи та початку чемпіонату Угорщини.

Напередодні гри я говорив, що ми готові до матчу, але на суперника важко тиснути. Все вирішила швидкість. Динамо зіграло на дуже високому рівні", – цитує Реброва прес-служба Ференцвароша.

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До слова, перший матч цього протистояння команда українського фахівця звела до нічиєї – 1:1.