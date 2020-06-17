Ребров прокоментував друге поспіль чемпіонство на чолі Ференцвароша

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров поділився емоціями від другого поспіль чемпіонства Угорщини.

"Вітаю хлопців, адже виграти два чемпіонати поспіль не так просто. Це велике досягнення, оскільки Фехервар був для нас досить серйозним суперником.

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Я не можу сказати, що ми були кращими за інші команди, тому що завжди зосереджуюсь лише на власній команді. Я завжди прошу гравців робити те саме. Це менталітет, який я хотів передати, оскільки це стиль переможців, який ми демонструємо", – наводить слова Реброва m4sport.

Нагадаємо, Ференцварош Реброва переміг Гонвед (2:0) та оформив чемпіонство за три тури до завершення чемпіонату. До слова, це вже 31-й загалом і другий поспіль титул чемпіонів Угорщини для Ференцвароша. У попередньому сезоні до чемпіонства "Фраді" теж привів Ребров.

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