"Я пишаюся своїми гравцями і сказав їм про це у роздягальні. Вони повинні відчувати те саме. Ми пропустили гол на останніх хвилинах, але добре захищалися упродовж всього матчу проти Ювентуса. Це непросте завдання, особливо на виїзді. Ми розчаровані, але я також задоволений нашим захистом та контратаками, в яких ми кілька разів мали можливість забити гол.

Ювентус – Ференцварош – 2:1 – відео голів та огляд матчу

На нас весь час сильно тиснули, ми не могли контролювати гру. Ми добре розпочали обидва тайми, були компактними в перші 10-15 хвилин, проводили контратаки. Звичайно, помилки були, але це рівень Ліги чемпіонів. Команда, яка грає тут проти Ювентуса, напевно помилиться. Я нікого не можу виділити, весь механізм працював добре. Я радий", – цитує Реброва сайт Ференцвароша.

Додамо, що поразка від Ювентуса позбавила угорську команду всіх шансів на плей-офф Ліги чемпіонів. Тепер залишається боротися за третю сходинку з Динамо – у обох команд по одному очку.

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