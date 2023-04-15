Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров відреагував на інсайд щодо термінів його майбутньої співпраці зі збірною України.

"На мій погляд, пропозиція УАФ на 10 років – це "жарт".

УАФ запропонувала Реброву неймовірний контракт у збірній України, – джерело

Мій контракт з Аль-Айном закінчується наприкінці сезону, і я щасливий тренувати цей великий клуб – у мене є повна підтримка з боку керівництва та вболівальників", – цитує Реброва офіційний сайт Аль-Айна.

Нагадаємо, УАФ ніяк не може домовитись з Сергієм Станіславовичем – 48-річний фахівець відмовляється говорити про контракт зі збірною України, поки не допрацює в арабському клубі.

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