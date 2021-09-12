Підопічні Сергія Реброва поки не втратили жодного очка у арабській першості.

У 3-му турі чемпіонату ОАЕ Аль-Айн святкував виїзну перемогу над командою Бані Яс (1:0). Команда Реброва здобула вже третю перемогу поспіль і з 9-ма очками впевнено очолює турнірну таблицю.

"Ребров мріяв потрапити у збірну України": віце-президент УАФ – про непростий вибір головного тренера "синьо-жовтих"

В активі команди 3 перемоги в стартових 3 турах із загальним рахунком 6:1. Найближчим переслідувачем Аль-Айна є Аль-Шараджа, який також набрав 9 очок, але має гіршу різницю забитих і пропущених голів.

У наступному турі клуб 47-річного українця прийме Іттіхад Кальба, який з 2 очками йде 9-м.

Які шанси збірної України вийти на ЧС-2022 – авторитетні аналітики зробили переоцінку команди Петракова