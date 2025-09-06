Україна – Франція: Ребров влаштував суперечку з журналістами на прес-конференції через позиції гравців
Головний тренер збірної України Сергій Ребров посперечався з пресою через тактичні зміни у матчі проти Франції (0:2).
– Калюжний став єдиним гравцем середньої лінії, який відіграв без замін. Чому ви його не поміняли? Якщо він не буде готовий зіграти з Азербайджаном, то хто зможе вийти на його позиції?
– Я не вважаю, що в нас є тільки один гравець на цю позицію. Наприклад, Очеретько грає на цій позиції в Шахтарі. Ви спочатку подивіться наш склад, а потім ставте запитання.
Ребров назвав причину поразки збірної України від Франції: "Це була велика проблема
– Як оцінюєте підтримку трибун?
– Ви самі все бачили. Ми вдячні вболівальникам, вони дійсно створили атмосферу, яку гравці відчували. Це було дуже цікаво. Думаю, це натхнення передавалося і нашим гравцям.
Ми грали проти збірної Франції, і це було складно. Але я думаю, що хлопці віддали сьогодні всі свої сили. Зокрема, завдяки тому, що була така підтримка трибун. Ми вже вчетверте грали у Вроцлаві, і щоразу підтримка тут просто неймовірна.
– Чи задоволені ви грою пари Ярмолюк-Судаков?
– А чому вони в парі грають?
– Два хавбеки.
– А Калюжний тоді хто?
– Опорник.
– Опорник... А Ярмолюк тоді в якій позиції сьогодні грав?
– Хавбека.
– Хавбека... Ну, напевно, ви бачили, що ми грали за схемою 4-2-3-1, і Судаков діяв у зовсім іншій позиції. Але я задоволений усіма гравцями. Так, ми створили небагато моментів, але всі працювали й на оборону теж. Включно зі Судаковим, Калюжним і Ярмолюком.
Останнього ми замінили, тому що він, як і в матчах за Брентфорд, виконав дуже великий обсяг роботи, і він нам дуже потрібен на наступний матч, – цитує слова Сергія Реброва на прес-конференції УАФ.
Нагадаємо, що Україна поступилася Франції (0:2) у першому турі відбору на ЧС-2026.