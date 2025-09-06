Головний тренер збірної України Сергій Ребров посперечався з пресою через тактичні зміни у матчі проти Франції (0:2).

– Калюжний став єдиним гравцем середньої лінії, який відіграв без замін. Чому ви його не поміняли? Якщо він не буде готовий зіграти з Азербайджаном, то хто зможе вийти на його позиції?

– Я не вважаю, що в нас є тільки один гравець на цю позицію. Наприклад, Очеретько грає на цій позиції в Шахтарі. Ви спочатку подивіться наш склад, а потім ставте запитання.

Ребров назвав причину поразки збірної України від Франції: "Це була велика проблема

– Як оцінюєте підтримку трибун?

– Ви самі все бачили. Ми вдячні вболівальникам, вони дійсно створили атмосферу, яку гравці відчували. Це було дуже цікаво. Думаю, це натхнення передавалося і нашим гравцям.

Ми грали проти збірної Франції, і це було складно. Але я думаю, що хлопці віддали сьогодні всі свої сили. Зокрема, завдяки тому, що була така підтримка трибун. Ми вже вчетверте грали у Вроцлаві, і щоразу підтримка тут просто неймовірна.

– Чи задоволені ви грою пари Ярмолюк-Судаков?

– А чому вони в парі грають?

– Два хавбеки.

– А Калюжний тоді хто?

– Опорник.

– Опорник... А Ярмолюк тоді в якій позиції сьогодні грав?

– Хавбека.

– Хавбека... Ну, напевно, ви бачили, що ми грали за схемою 4-2-3-1, і Судаков діяв у зовсім іншій позиції. Але я задоволений усіма гравцями. Так, ми створили небагато моментів, але всі працювали й на оборону теж. Включно зі Судаковим, Калюжним і Ярмолюком.

Останнього ми замінили, тому що він, як і в матчах за Брентфорд, виконав дуже великий обсяг роботи, і він нам дуже потрібен на наступний матч, – цитує слова Сергія Реброва на прес-конференції УАФ.

Нагадаємо, що Україна поступилася Франції (0:2) у першому турі відбору на ЧС-2026.

Україна програла Франції перший матч відбору на ЧС-2026