Контракт Олександра Петракова завершується в грудні. Поки ні тренер, ні УАФ не повідомляли бодай про намір продовжити співпрацю. Водночас у ЗМІ регулярно з'являється інформація про пошуки нового наставника для національної команди.

Петраков назвав тренерів, роботою яких захоплюється

Сергія Реброва називають одним із головних кандидатів на посаду. Сьогодні, 14 листопада, фахівець приїхав до Києва, де мав розмову з представниками УАФ, повідомляє Брутальний футбол.

Інформацію про повернення фахівця в Україну також підтвердив Ігор Циганик: "Сергій Ребров приїхав до Києва. Я знаю, що він сьогодні був у госпіталі, а завтра їде в Бородянку проводити якийсь майстер-клас. У нього є плани, більше сказати не можу. Не знаю, з ким він зустрічався і з ким не зустрічався, але Сергій Станіславович справді перебуває у Києві".

Ребров озвучив ціль Аль-Айна перед Ярмоленком і Ко після неймовірного камбеку проти екс-зірок Барселони

Нагадаємо, що у 2022 році збірна України вже не буде проводити матчів, хоча Олександр Петраков хотів організувати збір у листопаді. Наступного року на "синьо-жовтих" чекає кваліфікація на Євро-2024, де суперниками нашої команди будуть збірні Англії, Італії, Мальти та Північної Македонії.