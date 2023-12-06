ВІЙНА РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ Ребров привітав ЗСУ з професійним святом, не забувши нагадати про головне 20:48 - Посилання скопійовано Головний тренер збірної України Сергій Ребров " Читайте найцікавіші новини футболу у Telegram Вам може бути цікавим: УПЛ запустила голосування за звання найкращого гравця та тренера у листопаді 19:06 62 Зозуля хотів йти на вибори президента УАФ – екс-футболіст Дніпра жорстко наїхав на Шевченка 14:05 3054 Минай влаштував грандіозну чистку – команду Любеновіча покинув капітан і ще чотири гравці 15:24 1407 Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter