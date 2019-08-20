Ребров: Прихильники Динамо повинні підтримати Михайличенка на посаді головного тренера

Колишній тренер київського Динамо Сергій Ребров прокоментував зміни на посаді головного тренера "біло-синіх".

"Це рішення президента клубу. Тільки він і має право приймати подібні рішення. А всі ми, кому не байдуже київське Динамо, повинні прийняти цю зміну тренера і допомогти новому наставнику тим, що в наших силах.

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Завдання виступати в Лізі чемпіонів стоїть перед київським Динамо кожного сезону, і ситуація, коли за три роки це завдання не було виконано, напевне, і привело президента клубу до рішення про зміну тренера.

Найближчим часом у Динамо не буде матчів рівня Ліги чемпіонів, не буде матчів з Шахтарем, і цей період команда повинна використовувати для того, щоб знайти, налагодити свою гру під керівництвом нового головного тренера.

Вболівальникам Динамо хочу побажати терпіння – я прекрасно розумію, що вони чекають від команди дещо інших результатів, ніж ті, що є зараз", – поділився Ребров в коментарі Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, Михайличенко змінив Хацкевича на посаді головного тренера київського Динамо після вильоту "біло-синіх" з кваліфікації Ліги чемпіонів від Брюгге.

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