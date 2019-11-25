Ребров пригадав, як з нього глузували після першого інтерв'ю в Англії

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров розповів про свої перші місяці адаптації в Тоттенхемі за часів кар'єри гравця.

"Звісно, з вивченням англійської мови мені допомогло те, що я пограв у Англії. До цього я трохи знав. Як вам відомо, я любитель радіо, часто спілкувався з іноземцями, мені доводилося вчити мову. Але коли занурюєшся в англомовне середовище, звичайно, швидше вчиш мову.

Ребров готовий розглянути пропозицію Динамо

Пам'ятаю, коли дав перше інтерв'ю в Англії, сміялася вся команда. Стівен Карр (захисник, який виступав за Тоттенхем разом з Ребровим – прим.) сказав: "Будь ласка, більше не ходи на телебачення, підтягни трохи англійську". Потім дійсно підівчив трохи. Головне – це часи, минулий, майбутній. Коли тільки приїхав, просто ліпив всі фрази без змін. На перший рік в Англії клуб надавав вчителя, і я підівчив мову", – розповів Ребров в інтерв'ю програмі Легіонер.

Нагадаємо, колишній нападник збірної України в Англії виступав не лише за Тоттенхем, а й за Вест Хем.

Їх сформував Лобановський: зірки Динамо кінця 90-х, які стали тренерами