У заявці збірної України відбулась вимушена заміна: Андрій Лунін покинув розташування команди через травму, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Його вже замінив екс-воротар Динамо, а нині голкіпер Аль-Шабаба із Саудівської Аравії Георгій Бущан. Додамо, що востаннє він захищав ворота збірної України трохи понад рік тому в товариській грі проти Польщі (1:3).

Нагадаємо, цієї осені збірна України стартує у відборі до ЧС-2026. "Синьо-жовті" 5 вересня в польському Вроцлаві прийматимуть Францію (початок о 21:45 за Києвом), а 9 вересня в Баку зустрінуться з Азербайджаном (19:00). Також у групі D є Ісландія.

