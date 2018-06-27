Ребров поїде на стажування в Баварію

Український фахівець Сергій Ребров розповів про свої подальші плани у тренерській кар'єрі.

"Перебуваю у відпустці з родиною. Відпочивати завжди добре, але довго без роботи я не зможу.

Пропозиції по роботі? Так, але не всі вони виявляються серйозними. Хочеться попрацювати з командою, яка ставить перед собою максимальні завдання.

Баварія і Ковач затіяли революцію складу: 4 зірки виставлені на трансфер, визначені потенційні новачки

Найближчим часом збираюся в гості до Ніко Ковача – в Баварію. Ми з ним давно знайомі, були разом на стажуванні у Юргена Клоппа в Дортмунді. Поїду, подивлюся, як організований процес в такому клубі, як працює цей прекрасний фахівець, який багато чого досяг з Айнтрахтом і в такому молодому віці прийняв найкращу команду Німеччини", – цитує Реброва видання Команда 1.