"Що треба Ванату, щоб вийти на мій рівень? У нього свій рівень, вважаю достатньо високий, аби грати за збірну України. Інші гравці – я задоволений, що Яремчук зараз має ігрову практику. Він дуже багато працює, радий за нього, що він забив, грає в основному складі Валенсії.

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Довбик, на жаль, не забиває зараз, але бачу, як він працює на команду, і вона йому довіряє. З форвардами важливо, щоб вони мали практику. Подивимось у тренувальному процесі, зважаючи на суперника, хто гратиме. Сікан? Я задоволений, що він грає на своїй позиції. Раніше він виходив вінгером, але це не його позиція. Мені дуже подобається бажання цього хлопця грати за Шахтар та збірну України. Сподіваємось, що він із задоволенням приїде", – поділився Ребров на прес-конференції.

Нагадаємо, у півфіналі плей-офф кваліфікації Україна зіграє зі збірною Боснії та Герцеговини, матч відбудеться 21 березня. Путівку на Євро-2024 розіграє переможець цієї пари у фіналі проти Ізраїлю чи Ісландії. Щодо Ваната, то нападник Динамо наразі очолює бомбардирські перегони в УПЛ з 9 голами.

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