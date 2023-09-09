Наставник збірної України Сергій Ребров розповів про рішення не випустити Миколу Матвієнка на другий тайм поєдинку проти Англії.

"Як оціню дії гравців атаки, зокрема Мудрика та Яремчука? Я не розділяю гравців. Сьогодні не було кращих футболістів – уся команда працювала на оборону. Як я вже сказав, план був іншим, ми намагалися атакувати, але Англія нас змусила оборонятися. Сьогодні була така гра, наступна буде іншою.

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Заміна Матвієнка у перерві? На жаль, у нього пошкодження, але воно не нове. Я можу тільки подякувати йому за те, що вийшов на поле і допоміг команді.

Спека? Так, було дуже спекотно. Але якщо порівнювати з минулими іграми, наприклад, із Мальтою, – тоді було набагато спекотніше. Грати через два дні проти таких міцних суперників надзвичайно важко. Тому дуже важливим є відновлення, гравцям це треба розуміти", – цитує Реброва офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, що Матвієнко зіграв лише тайм – після перерви замість Миколи на полі з'явився Сергій Кривцов.

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