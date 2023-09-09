Ребров пояснив ранню заміну провідного гравця збірної України – він не вийшов на другий тайм
Наставник збірної України Сергій Ребров розповів про рішення не випустити Миколу Матвієнка на другий тайм поєдинку проти Англії.
"Як оціню дії гравців атаки, зокрема Мудрика та Яремчука? Я не розділяю гравців. Сьогодні не було кращих футболістів – уся команда працювала на оборону. Як я вже сказав, план був іншим, ми намагалися атакувати, але Англія нас змусила оборонятися. Сьогодні була така гра, наступна буде іншою.
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Заміна Матвієнка у перерві? На жаль, у нього пошкодження, але воно не нове. Я можу тільки подякувати йому за те, що вийшов на поле і допоміг команді.
Спека? Так, було дуже спекотно. Але якщо порівнювати з минулими іграми, наприклад, із Мальтою, – тоді було набагато спекотніше. Грати через два дні проти таких міцних суперників надзвичайно важко. Тому дуже важливим є відновлення, гравцям це треба розуміти", – цитує Реброва офіційний сайт УАФ.
Нагадаємо, що Матвієнко зіграв лише тайм – після перерви замість Миколи на полі з'явився Сергій Кривцов.
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