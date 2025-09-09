"Чому не вдалося вирвати перемогу? По-перше, поле було дуже важке для того, щоб створювати моменти. Суперник зовсім по-іншому грав, ніж проти Ісландії – там вони давали більше вільних зон. Але це не виправдання: ми повинні були більше навантажувати штрафну, створювати більше моментів, але, на жаль, не вийшло.

Чи зіпсував гру пенальті? Так, він вплинув на гру, але коли ставлять пенальті в наші ворота на третій хвилині, я не думаю, що це щось змінило б у грі. Це рішення арбітрів, вони перевіряли його, тому я не можу це коментувати.

Чи розглядали гру двох форвардів? Ну, Ісландія обіграла Азербайджан 5:0 з одним форвардом. Вчора Іспанія перемогла Туреччину 6:0 теж з одним. Я вважаю, що неважливо, скільки форвардів і які їхні функції. Ми сьогодні намагалися грати з трьома гравцями атаки, але вони не опинялися на своєму місці. Тому я не вважаю, що ми грали з одним форвардом.

Щодо Ярмоленка? На його позиції два гравці отримали травми. Якби я знав, що буде така ситуація, я викликав би Андрія.

Калюжний у старті? Якщо ми граємо першим номером, це не означає, що нам не треба оборонятися. Сьогодні Іван створював баланс, тому що ті гравці, які вийшли, були налаштовані на атаку, а Калюжний допомагав в обороні. Також дуже багато в першому таймі було довгих передач.

Щодо Ваната? У нього було пошкодження. Лікар сказав, що він відчуває дискомфорт, але береться за гру. Ми не ризикували, але потрібна була інтенсивність – якщо він щось відчуває, він не буде грати на сто відсотків.

Наступні ігри? Я розумію, що не маю права на помилку. Я усвідомлював це ще перед цією грою. Футбол – така гра, що важко зламати таку оборону і на такому полі. Я вже сказав хлопцям, що треба думати про наступну гру і ми не маємо права втрачати очки.

Як я себе почуваю? Я дуже засмучений, що ми не виграли і не створили достатньо моментів, щоб перемогти у поєдинку.

Вболівальникам? Терпіння. Я впевнений, що ми робитимемо все для перемог", – сказав Ребров в ефірі Megogo.

